المصرف العقاري ينجز معاملات شراء الوحدات السكنية

2021/10/21 | 10:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك المركزي مستمر بتوفير التمويل اللازم للمصرف العقاري.

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