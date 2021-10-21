البنك المركزي يؤكد استمرار تمويل المصرف العقاري

2021/10/21 | 10:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد البنك المركزي العراقي، الخميس، استمراره بتوفير التمويل اللازم للمصرف العقاري لإنجاز معاملات إقراض المواطنين.وقال مصدر مخول في البنك في تصريح صحافي ورد لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “البنك المركزي مستمر بتوفير […]

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