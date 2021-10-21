عمليات بغداد ترافق كوادر الأمانة العامة لرفع التجاوزات في هذه المناطق (صور)

2021/10/21 | 10:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، مواصلة قطعاتها اسناد دوائر امانة بغداد والبلدية لرفع التجاوزات في عموم العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته السومرية نيوز، إن "القطعات الأمنية لقيادة عمليات بغداد، ومن خلال المقرات المتقدمة في جانبي الكرخ والرصافة، وبتنسيق عالي المستوى، تواصل إسنادها لدوائر الأمانة والبلدية في رفع التجاوزات ضمن مناطق (الشعلة، والحرية الدولعي) في جانب الكرخ، ومناطق (شرق القناة، وجسر ديالى) في جانب الرصافة".

وأضاف البيان، إن "القطعات الأمنية تواصل تأمين الحماية لكوادر الأمانة والبلدية مع مراعاة الجوانب الإنسانية للفقراء والمحتاجين كما أشارت اليها توجيهات دولة رئيس الوزراء".

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