تكليف مدير جديد لتربية ذي قار

2021/10/21 | 10:19 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مسؤول في ذي قار عن تكليف مدير جديد لتربية المحافظة خلفاً لرياض العمري ، فيما تم تكليف الاخير بمنصب رفيع في وزارة التربية.

وذكر المصدر لوسائل اعلام محلية، ان وزارة التربية اصدرت امراً بتكليف محمد لفته بمنصب مدير عام تربية المحافظة خلفاً لرياض العمري.

واضاف، ان الوزارة كلَّفت العمري بمنصب مدير عام المناهج الدراسية في الوزارة.

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