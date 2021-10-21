2021/10/21 | 10:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجَّه مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بدعم مشاركة المنتخب الوطني للكيوكوشنكاي في بطولة العالم التي ستنطلق شهر تشرين الثاني المقبل في بولندا بعد مناشدة من لاعب المنتخب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب الكاظمي يستجيب لمناشدة لاعب الكيوكوشنكاي “مصطفى وهيب” المركز الخبري الوطني.

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