2021/10/21 | 10:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد صاروخ كروز بعيد المدى وآخر انزلاقي فرط صوتي وثالث مضاد للطائرات، اختبرت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا بحر أرض (إس إل بي إم)، في أحدث تجربة في سلسلة من الاختبارات الجديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء يؤكدون تنوع الترسانة النووية لكوريا الشمالية "بعد صاروخ الغواصة" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء يؤكدون تنوع الترسانة النووية لكوريا الشمالية "بعد صاروخ الغواصة" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).