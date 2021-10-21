مصدر مطلع: النجف يدعو الى اجتماع القوى الشيعية في منزل المرجع السيستاني

2021/10/21 | 10:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع من ائتلاف دولة القانون، ان النجف دعت الى اجتماع يضم قادة الكتل السياسية للمكون الشيعي، مشيراً الى ان الاجتماع على الاغلب سيكون في مكتب المرجع الديني علي السيستاني مع نجله محمد رضا السيستاني، مبينا ان من سيحضر … Readmore

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