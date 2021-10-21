بدء المحادثات بشأن تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة

2021/10/21 | 10:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المقرر أن يبدأ الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (يسار الوسط) وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال، مفاوضات ائتلافية رسمية اليوم الخميس بعد أن أدت انتخابات الشهر الماضي إلى عدم حصول أي حزب على الأغلبية المطلقة في البوندستاغ.

ومن المقرر أن يجتمع 6 من كبار الممثلين من كل حزب مع رؤساء مجموعات العمل فى برلين اليوم الخميس، وتعتزم مجموعات العمل الـ 22 التفاوض حول تفاصيل اتفاق الائتلاف في الأسابيع المقبلة.

ويهدف الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر إلى تشكيل ائتلاف حاكم يطلق عليه اسم ائتلاف إشارة المرور بسبب الألوان الحمراء والصفراء والخضراء.

غير أن التوصل إلى اتفاق نهائي ربما يكون بعيداً بعض الشيء، لأن العديد من المسائل السياسية والمتعلقة بالأفراد لا تزال بحاجة إلى حل، على الرغم من إجراء بعض المناقشات غير الرسمية بين الأحزاب بالفعل.

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