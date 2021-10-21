بيان عقب اجتماع بين الحكيم والخنجر بشأن نتائج الانتخابات

2021/10/21 | 10:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الخميس، برئيس تحالف عزم خميس الخنجر، حيث بحث الطرفان مستجدات الوضع الراهن وتداعيات نتائج الانتخابات في البلاد.

وقال الحكيم في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (21 تشرين الأول 2021)، "بحثنا خلال استقبالنا رئيس تحالف عزم خميس الخنجر، تطورات المشهد السياسي ونتائج الإنتخابات".

وأضاف "تم تأكيد أهمية النظر بكل الطعون المقدمة من القوى السياسية والمرشحين، واتباع المسار القانوني والسلمي في ذلك، وحملنا الجميع مسؤولية الانتصار للمصلحة العراقية التي تسمو على كل المصالح الخاصة".

وبين الحكيم أن "الانتخابات جاءت لمعالجة أزمة سياسية شهدها العراق في عام 2019 ولذا لابد أن تدعم نتائج الانتخابات المسار السياسي وتمنع من حصول أزمة جديدة، وقلنا إن الأزمات السياسية تخاطر بمصالح الجمهور حيث ينتظر مجلس النواب القادم كثير من الاستحقاقات على المستوى الوطني والدولي".

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