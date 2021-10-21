البنك المركزي: الاستمرار بتوفير التمويل للمصرف العقاري

2021/10/21 | 10:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، استمراره بتوفير التمويل اللازم للمصرف العقاري لإنجاز معاملات إقراض المواطنين.وقال مصدر مخول في البنك للوكالة الرسمية، إن “البنك المركزي مستمر بتوفير التمويل اللازم للمصرف العقاري لإنجاز معاملات إقراض المواطنين الذين سجَّلوا لغاية 15 أيلول 2021 على الوحدات السكنية خارج المجمعات السكنية الاستثمارية”.

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