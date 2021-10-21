2021/10/21 | 10:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بثقله وراء المقترحات الحكومية لفرض عطلة وطنية لمدة أسبوع على العمال الروس في محاولة لتجنب الإغلاق على مستوى البلاد، ولكن أيضًا لتقييد مستويات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" التي تستمر في الارتفاع يوميًا، ويقابلها ارتفاع أعداد الوفيات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تشهد ارتفاع وفيات فيروس كورونا.. وبوتين محبط من بطء برنامج التطعيم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تشهد ارتفاع وفيات فيروس كورونا.. وبوتين محبط من بطء برنامج التطعيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).