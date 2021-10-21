وكيل المرجع السيستاني يزف بشرى للخريجين الأوائل والمتميزين من ثلاث كليات

2021/10/21 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت رئاسة جامعة العميد التابعة للعتبة العتبة العباسية المقدسة، اليوم الخميس، تعيين الخريجين الأوائل والمتميزين من كليات الطب وطب الأسنان والتمريض، بناء على توجيه من وكيل المرجع الأعلى، عبد المهدي الكربلائي.

وذكرت رئاسة الجامعة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تقرر تعيين الخريجين الأوائل والمتميزين من كليات الطب وطب الأسنان والتمريض"، لافتة إلى ان "القرار يهدف الى تثمين جهود الطلبة ومثابرتهم لما بذلوه من جهد خلال فترة الدراسة، والوقوف على مخرجات الجامعة من المادة العلمية ومدى استفادة الطلبة منها".

وقال رئيس الجامعة، مؤيد الغزالي، في تصريح نقله موقع "الأئمة الاثنا عشر"، إن "القرار اتخذ خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الجامعة، وبناءً على توجيهات الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة ومتوليها الشرعي، الرامية إلى استثمار الكفاءات والطاقات العراقية، والعمل على الاستفادة منها وتطويرها والرقي بمستواها قدر المستطاع".

وأضاف الغزالي: "سيتم تعيين أعداد كبيرة من الطلبة المتميزين والكفوئين من خريجي كلية التمريض لهذا العام في مستشفى الكفيل، إذ تمت مفاتحتها بهذا الصدد وأبدت استعدادها التام لاستقبال هذه الأعداد ضمن ملاكاتها التمريضية".

وأوضح، أن "الطلبة الأوائل في الدفعات التي ستتخرج مستقبلاً من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، سيتم تعيينهم كمعيدين ضمن ملاكات كليات جامعة العميد".

وفي الـ 16 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلنت جامعة وارث الأنبياء التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، تعيين الخريجين الأربعة الأوائل من كلياتها في أقسام ومؤسسات العتبة الحسينية المقدسة.

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