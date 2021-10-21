إنطلاق عملية أمنية مشتركة جنوب صلاح الدين

2021/10/21 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن انطلاق عملية أمنية مشتركة جنوب صلاح الدين.

وأوضح بيان للهيئة تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان " قوة من اللواء ٤١ بالحشد الشعبي بالتنسيق مع القوات الأمنية نفذت عملية دهم وتفتيش في ناحية يثرب جنوب صلاح الدين".

وأضاف أن "العملية شملت تفتيش مناطق تل بتار والبو فراج والمبازل والأنهار والاراضي الزراعية".

وأشار الى أن "العملية حققت الأهداف المرسومة لها بتأمين المناطق المذكورة وتأكيد خلوها من بقايا فلول داعش".

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