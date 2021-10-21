أسعار الدولار تستقر عند هذا الحد بعد انخفاضها

2021/10/21 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار دولار ، اليوم الخميس، استقراراً بعد انخفاضها مساء أمس بالأسواق المحلية.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "سعر الصرف شهد في بغداد استقراراً بعد انخفاضه مساء يوم أمس الأربعاء، حيث بلغ سعر الصرف 148.250 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء147.250 دينار".

وأضاف ان "سعر الصرف في المحافظات الشمالية وصل الى 148.500 دينار، بينما سجل سعر العرض147.500 دينار"، مبيناً أن "صرف العملة بالأسواق المحلية للمحافظات الجنوبية بلغ 148.250 للبيع و147.250 دينار للشراء".

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