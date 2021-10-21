انطلاق عملية امنية مشتركة في محافظة صلاح الدين

2021/10/21 | 10:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انطلقت صباح اليوم عملية امنية مشتركة لتفتيش مناطق في صلاح الدين.وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي :" ان القوات الامنية ، بمشاركة قوة من اللواء 41 في الحشد الشعبي ، نفذت عملية دهم وتفتيش في ناحية يثرب جنوبي صلاح الدين".واضاف :" ان العملية ، التي شملت تفتيش مناطق تل بتار والبو فراج والمبازل والانهار والاراضي الزراعية، حققت الاهداف المرسومة لها بتأمين المناطق المذكورة وتأكيد خلوها من بقايا فلول داعش"./انتهى3

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