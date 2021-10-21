2021/10/21 | 10:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال حاكم ولاية جواناخواتو المكسيكية دييغو سينهو ، انه طرد عناصر الشرطة في بلدة بيدو، لأنهم كانوا يساعدون عصابات المخدرات المحلية.وأعلن سينهو / حسب وكالة AP / ان : أكثر من 100 من ضباط الشرطة البلدية في بلدة يوفينتينو روساس تم نزع سلاحهم وطردهم من الخدمة.واضاف إن : البلدة أصبحت معقلا للجماعات الإجرامية.وتولت شرطة الولاية والحرس الوطني مهام إنفاذ القانون في المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 45000 نسمة.وخلال عملية تفتيش العناصر، عثر مع اثنين من موظفي الشرطة على كمية من "الميث والماريجوانا"، فيما عثر مع آخرين على أسلحة وذخيرة غير مسجلة.يذكر أن ولاية غواناخواتو، تسجل أعلى معدل لجرائم القتل في كافة أرجاء المكسيك، وسجلت الولاية 2685 جريمة قتل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب المخدرات .. طرد جميع عناصر الشرطة في بلدة مكسيكية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب المخدرات .. طرد جميع عناصر الشرطة في بلدة مكسيكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).