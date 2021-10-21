لو أن ثورة الجوع والغضب التشرينية لم تتشرذم وتتمزق !!؟؟ - فلاح أمين الرهيمي

2021/10/21 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الحركات والتجارب النضالية عند شعب ما قد يصبح نموذج وتطبيق لدى الشعوب الأخرى.



والآن تحضرني إحدى هذه التجارب التي حدثت في روسيا القيصرية قبل ثورة اكتوبر العظمى عام/ 1917 عندما سأل أحل المناضلين الروس لينين ..



هل يجوز لنا المشاركة في الانتخابات التي تحدث في المنظمات والجمعيات في ظل الحكم القيصري ؟ فأجابه لينين ..



نعم يجب المشاركة فيها والنضال من خلالها والاستفادة منها في نشر أفكارنا وأهدافنا إلى أوسع ......





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