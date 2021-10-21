الجلوس مع الكتل والأحزاب السياسية الخاسرة في الانتخابات حول طاولة الحوار الديمقراطي - فلاح أمين الرهيمي

2021/10/21 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الحوار الفكري مع المختلف في الرأي والجلوس معه حول طاولة الحوار والنقاش بشفافية ورحابة صدر إحدى مميزات الديمقراطية ..



والآن اجلس مع من اختلف معهم بالرأي والاجتهاد حول نتائج الانتخابات النيابية التي أدت إلى خسارة بعض الكتل والأحزاب السياسية والوصول إلى الحقيقة لتلك الأسباب والنتائج ..



إن الأحزاب السياسية والكتل أصابها الضجر والغضب والشك عند إظهار النتائج النهائية لفرز الأصوات التي جاءت ليس بمستوى ال ......





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