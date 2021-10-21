الظاهرة السارتية ح4 - عباس علي العلي

2021/10/21 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي إذا إلحادية وجودية سارتر ليست إلحادية ناكرة للوجود بالضرورة ولكن إلحاد تصوري أكثر منه واقعي، ففي رسالته الوجودية منزع إنساني يقول ما نصه (إن الإنسان يوجد أولا، يلتقي العالم وينبثق فيه، قم يعرف بعد ذلك، وإذا لم يكن الإنسان على نحو ما يتمثله الوجودي قابلا للتعريف فذلك لأنه لا يمثل شيئا في المنطق ولا يكون كذلك إلا لاحقا، ولا يكون إلا على النحو الذي سينشئه لنفسه)، بهذا النص يضع سارتر العربة قبل الحصان ......





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