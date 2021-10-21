2021/10/21 | 10:52 - المصدر: عين العراق

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الخميس 21 أكتوبر 2021 | 10:36 صباحاً

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كمبش يضع حجر الأساس لبناية ديوان الوقف السني المركزية

ضمن حملات الإعمار التي يقوم بها رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، فقد وضع حجر الأساس للأعمال التكميلية لبناية الديوان المركزية بموقع السبع أبكار في بغداد.

واطلع كمبش يرافقه الكادر المتقدم في الديوان على حجم المساحات المرصودة لإنشاء الأعمال والخرائط المعدة للتنفيذ من الدائرة الهندسية.

ووجه رئيس ديوان الوقف السني الدائرة الهندسية بسرعة إنجاز المشروع الذي يسعى الديوان لإنجازه ضمن المشاريع العمرانية لدوائر الديوان ومؤسساته.

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