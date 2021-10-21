تقارير: ظهور سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا في روسيا

2021/10/21 | 10:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضحت وكالة الإعلام الروسية أن روسيا سجلت بعض حالات الإصابة بسلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا يُعتقد أنها أكثر عدوى من متحورة دلتا، التي ظهرت بداية في الهند قبل أن تنتشر في كثير من دول العالم.

ونقلت وكالة الإعلام عن كبير الباحثين في هيئة حماية المستهلك وهي هيئة حكومية، كاميل خافيزوف، قوله إنه من المحتمل أن تنتشر السلالة، التي أطلق عليها اسم "إيه.واي.2.4"، على نطاق واسع، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقد يتسبب ذلك في ارتفاع الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 التي بلغت بالفعل مستويات قياسية في روسيا.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وافق هذا الأسبوع على إغلاق أماكن العمل لمدة أسبوع في بداية شهر نوفمبر المقبل، بعد أن سجلت الوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء روسيا، أمس الأربعاء، رقما قياسيا جديدا بلغ 1028 إلى جانب 34073 إصابة جديدة.

الجدير بالذكر أن العلماء في أستراليا اكتشفوا تحورا جديدا للفيروس المتحور أصلا من نوع "دلتا"، وذلك في ولاية نيو ساوث ويلز جنوب شرقي البلاد.

ورصد الباحثون تغيرا في التسلسل الجيني لفيروس كورونا من النوع "دلتا" سريع الانتشار، لدى 8 مرضى على الأقل، حسبما أعلنت السلطات الصحية في الولاية.

وقالت كبيرة مسؤولي الصحة في نيو ساوث ويلز، كيري شانت، إن "تسلسل الجينوم في 8 مصابين كشف عن متغير جديد من المتحور دلتا شديد العدوى، الذي تسبب في إغلاق سيدني في الأسابيع الـ12 الماضية".

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