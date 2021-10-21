اللواء رسول يعلن تأمين الحدود مع الجانب السوري بتحصينات محكمة

2021/10/21 | 11:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدَّد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، أهداف الساتر الأمني المنجز في الحدود المشتركة مع الجانب السوري.وقال رسول في تصريح صحفي، إن “الساتر الأمني المنجز مع الجانب السوري بطول 650 كم يتضمن تحكيمات وتحصينات من ضمنها خندق شقي إضافة الى أبراج المراقبة والكاميرات الحرارية والأسلاك الشائكة”.ولفت إلى […]

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