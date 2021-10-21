مجلس الأمن يدين استفزازات كوريا الشمالية

2021/10/21 | 11:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بعد التجربة الصاروخية الأحدث التي أجرتها كوريا الشمالية، أدان العديد من الأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن الدولي سلوك بيونغ يانغ.

وقال مندوبو فرنسا وأيرلندا وإستونيا في تصريحات مشتركة إن “إطلاق الصاروخ يوم الإثنين الماضي يشكل جزءاً من نمط من الاستفزازات”، في إشارة إلى سلسلة من عمليات الإطلاق الصاروخي قامت بها كوريا الشمالية في الأسابيع القليلة الماضية.

ودعا المندوبون بيونغ يانغ إلى الامتثال لمقتضيات عقوبات الأمم المتحدة، وأدلى المندوبان الأمريكي والبريطاني بتصريحات مماثلة.

وعقد مجلس الأمن المكون من 15 عضواً اجتماعاً مغلقاً حول هذا الأمر في نيويورك أمس، لكنه لم يخرج فى البداية بموقف مشترك.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً في وقت سابق من هذا الأسبوع هو الثامن خلال العام الجاري.

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