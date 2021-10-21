الزراعة توضح عبر NRT مدى خطورة تناول الأسماك العراقية بعد الفيروس الأخير

2021/10/21 | 11:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، الخميس، ظهور مرض فيروسي يصيب الأسماك في بعض مناطق العراق، مشيرا ان الفيروس لم يصل الى مرحلة الانتشار والوضع تحت السيطرة.

وقال النايف في تصريح لـ NRT عربية، ( 21 تشرين الاول 2021) ان "بؤرا من مرض (الكوي هيربس) او مايسمى تنخر خياشيم الاسماك الفيروسي ظهرت في بعض مناطق الراشدية ومناطق محدودة من حزام بغداد ومحافطة بابل وخاصة في المسيب".

واوضح، انه "وحسب البحوث والتقارير الطبية لاتوجد اي تداعيات او تأثير لهذا الفيروس على صحة الإنسان في حال تناوله"، مؤكدا ان "الوزارة رفعت درجات الرصد والتحري القصوى في المناطق التي انتشر فيها الفيروس وخاصة في اقفاص وأحواض تربية الأسماك".

ودعا النايف الى "الإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها"، مبينا ان "المرض يصيب جميع انواع الاسماك وخاصة اسماك (الكارب)"، مردفا بالقول ان "ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة ونوعية الاعلاف وازدحام البحيرات واقفاص تربية الاسماك، كلها اسباب رئيسية في ظهور هذا المرض".

واكد النايف ان "وزارة الزراعة اتخذت جميع الاجراءات التي تمنع انتشار المرض وذلك عبر توفير اللقاحات الضرورية لمزارع تربية الاسماك، فضلا عن المتابعة المستمرة من قبل اللجان المختصة".

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