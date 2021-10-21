العراق.. طقس غائم وانخفاض في درجات الحرارة (جداول)

2021/10/21 | 11:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الخميس، حالة الطقس ليوم غد والأيام التي تليه.

وبحسب جداول الطقس التي نشرتها الهيئة، تابعها NRT عربية ​(21 تشرين الأول 2021)، فان الطقس صحو في عموم البلاد خلال يوم غد الجمعة فيما تراوح درجات الحرارة بنفس معدلاتها اليومية".

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