مجلس التنسيق السعودي العراقي يبحث سبل تطوير العلاقات المصرفية والمالية

2021/10/21 | 11:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض ـ مباشر: استضاف البنك المركزي السعودي يوم الأربعاء 20 أكتوبر / تشرين الأول 2021م، اجتماع اللجنة المالية والمصرفية التابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي.وأوضح المركزي السعودي، في بيان أن الاجتماع استعرض عدداً من القضايا ذات الاهتمام …

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