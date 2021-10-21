2021/10/21 | 11:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني صادقت هيأة الرأي في وزارة الثقافة، اليوم الخميس، على مسودة برنامج للتعاون السياحي بين العراق الكويت.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “هيأة الرأي في وزارة الثقافة والسياحة والآثار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يصادق على مسودة برنامج التعاون السياحي مع الكويت المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يصادق على مسودة برنامج التعاون السياحي مع الكويت) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يصادق على مسودة برنامج التعاون السياحي مع الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).