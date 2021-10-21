2021/10/21 | 11:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قررت رئاسة جامعة العميد التابعة للعتبة العتبة العباسية المقدسة، اليوم الخميس، تعيين الخريجين الأوائل والمتميزين من كليات الطب وطب الأسنان والتمريض، بناء على توجيه من وكيل المرجع الأعلى، عبد المهدي الكربلائي.وذكرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وكيل المرجع السيستاني يوجه بتعيين الخريجين الأوائل في هذه الكليات المركز الخبري الوطني.

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