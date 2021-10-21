منظمة كرايسيس غروب: التنف قد تصبح نقطة اشتعال بين القوات الأميركية والموالية لإيران

2021/10/21 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وتعتبر قاعدة التنف التي تأسست عام 2016 جزءا أساسيا في الحرب ضد تنظيم داعش حيث تتمركز فيها القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي.

وتقع القاعدة قرب الحدود الشرقية لسوريا مع العراق على طول طريق حيوي يمتد من طهران مرورا ببغداد إلى دمشق..



وتشير التقارير إلى أن موقع التنف محوري أيضا لدوره في منع الإيرانيين من الحصول على موطئ قدم أكثر في المنطقة.

وبحسب تقرير من معهد بروكينز يتطلب تأمين القاعدة عددا من القوات، التي يجب أن تكون قادرة على حماية نفسها، بردود فعل قوية وسريعة، ودعم مدفعي مباشر، وإمكانات طبية عالية، بالإضافة إلى الجهود الاستخباراتية الرفيعة لكشف التهديدات.

وقال موقع منظمة كرايسيس غروب أن عدة حوادث في الأشهر الأخيرة تؤكد أن التنف قد تصبح نقطة اشتعال بين القوات الأميركية والإيرانية أو القوات المدعومة من إيران.

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