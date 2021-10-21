روسيا تسجل إصابات بسلالة متحورة جديدة.. أخطر من دلتا

2021/10/21 | 11:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشار السلالة A, lA 2,4 على نطاق واسع في البلاد.

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