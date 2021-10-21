قائمة المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

2021/10/21 | 11:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الخميس، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.وتم ترشيح الأسماء التالية لجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا: – داني بليند، لاعب أياكس، بتسجيله هدفا أمام بوروسيا دورتموند.– أوكافور، لاعب سالزبورغ، سجل هدفين أمام فولفسبورغ.– أليسون بيكر، […]

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