2021/10/21 | 11:55 - المصدر: عين العراق

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الخميس 21 أكتوبر 2021 | 11:48 صباحاً

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احباط محاولة لتهريب مخدرات بطائرة مسيرة الى الاراضي الاردنية

اعلنت السلطات الاردنية احباط محاولة لتهريب مخدرات بطائرة مسيرة .

ونقلت وكالة / بترا / عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية،قوله :" تم رصد طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.و من خلال الرصد والمتابعة جرت السيطرة على الطائرة واسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة عثر على كميات من المواد المخدرة"

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