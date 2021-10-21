الأهلي المصري يعلن تعرض محمود الخطيب لأزمة صحية طارئة ونقله للمستشفى

2021/10/21 | 11:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النادي الأهلي المصري، الخميس، تعرض رئيس مجلس إدارة النادي محمود الخطيب، الشهير بـ"بيبو"، لأزمة صحية طارئة ونقله للمستشفى.

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