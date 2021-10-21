اقتصاد دول الخليج.. توقعات بنمو سريع في السعودية ومخاوف من

2021/10/21 | 11:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أن اقتصادات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ستنمو في العام المقبل بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة.

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