استقدام محافظ ذي قار الأسبق بقضية مخالفات تنفيذ جسر الحضارات

2021/10/21 | 11:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

الخميس، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ

محافظ ذي قار الأسبق؛ على خلفيَّة

خروقاتٍ حاصلةٍ في مشروع تصميم وتنفيذ

أحد الجسور في المُحافظة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض

ح

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