مصرف الرافدين يطلق رواتب عدد من وزارات الدولة

2021/10/21 | 11:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن أطلاق رواتب عدد من وزارات الدولة.

وقال المصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) انه "تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد".

وأضاف أن "المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة".

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