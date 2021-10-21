البرقاوي ومنهجية الوعي الانعكاسي - قاسم المحبشي

2021/10/21 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_المحبشي كتابات الفلاسفة لا يمكن قراءتها في أي وقت من الأوقات بل عليك أن تتحين اللحظة المناسبة للقراءة إذا اردت أن تفهم الدلالات المضمرة في بطون المفاهم المجردة.



وما أسهل القراءة وما اصعب الفهم.



تلك الحالة هي التي مررت بها قبل أيام وأنا أحاول قراءة مقال الفيلسوف أحمد برقاوي ( وعي الذات لذاتها) قرأته ليتها ولم اتمكن من أصطياد المعنى فارجئت قرأته إلى وقتها المناسب وليس هناك أفضل من الفجر بعد نوم مشبع أنسب لق ......





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