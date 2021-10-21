العلوم الطبيعية المُعاصرة والنظرة العلمية الى العالم - مالك ابوعليا

2021/10/21 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مالك_ابوعليا كاتب المقال: نيكولاي بيتروفيتش دوبنين*ترجمة مالك أبوعلياالاشارات المرجعية بالحروف الأبجدية أ، ب، جـ، الخ، تعود الى المُترجمفي عصرنا هذا، تُعتَبَر مسألة طبيعة النظرة العلمية الى العالم ذات أهمية كبيرة في النشاط العملي للناس.تُشكّل النظرات التي يتبناها العلم الحديث في الوقت الحاضر أهم عُنصر في النظرة الى العالم ككل، مؤكدةً الطبيعة المادية للكون والانسان.



يؤمّن لنا العلم ا ......





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