2021/10/21 | 12:21 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وكانت الولايات المتحدة قد أعربت مؤخرا عن قلقها إزاء التجارب الصينية المزعومة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء امريكان: الانجازات الصينية العسكرية تتحدى الفيزياء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء امريكان: الانجازات الصينية العسكرية تتحدى الفيزياء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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