القبض على ثلاثة متهمين بقضايا السرقة والتزوير في بغداد

2021/10/21 | 12:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الخميس، القبض على ثلاثة متهمين وضبط عجلة مسروقة في العاصمة.وذكر بيان للمديرية، أن “مكتب مكافحة سرقة سيارات الرصافة، استخبر عن وجود حادث سرقة عجلة من نوع سايبا أجرة صفراء اللون ضمن منطقة الكرادة”، مشيراً إلى “تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالتوصل […]

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