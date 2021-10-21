2021/10/21 | 12:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، الخميس، القبض على متهمين بسرقة مبالغ مالية من عدة منازل في محافظة الديوانية.وذكرت الوكالة في، بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تم القبض على شخصين متهمين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهمين بسرقة مبالغ مالية من عدة منازل بالديوانية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهمين بسرقة مبالغ مالية من عدة منازل بالديوانية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهمين بسرقة مبالغ مالية من عدة منازل بالديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).