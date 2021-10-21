2021/10/21 | 12:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما أحب المصور الفوتوغرافي، تنزيل أحمد، إبراز التفاصيل الدقيقة التي يراها بعينيه من خلال عدسة الكاميرا، وكان جامع كتارا من بين المواقع التي لم يستطيع تفويت فرصة رصدها..لماذا اعتبره "تحفة معمارية"؟

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