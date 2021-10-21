الأردن.. إحباط محاولة تهريب مخدرات قادمة من سوريا بـ

2021/10/21 | 12:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت القوات المسلحة الأردنية، الخميس، محاولة لتهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة قادمة من سوريا إلى الأردن.

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