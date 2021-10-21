2021/10/21 | 12:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بثلاث عبوات في محافظة بابل.

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة بابل واثناء المسح الميداني المستمر تم احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بثلاث عبوات ناسفة عبوتين على الطريق السريع قرب جسر صفر، والثالثة قرب جسر ١٣".

واضاف البيان انه "تم تفجير جميع العبوات موقعيا من قبل خبير المتفجرات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بثلاث عبوات في بابل (صور) ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بثلاث عبوات في بابل (صور) ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).