احباط محاولة تفجير ارتال للدعم اللوجستي في بابل

2021/10/21 | 12:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن تمكن وكالة الاستخبارات من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بثلاث عبوات في بابل.

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وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 تشرين الاول 2021)، انه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة بابل واثناء المسح الميداني المستمر تم احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بثلاث عبوات ناسفة عبوتين على الطريق السريع قرب جسر صفر، والثالثة قرب جسر ١٣".

واضاف البيان ان "خبير المتفجرات قام بتفجير جميع العبوات موقعيا".

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