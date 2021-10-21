كورونا تنشط في روسيا.. سلالة جديدة تفوق دلتا

2021/10/21 | 12:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وكالة الإعلام الروسية، الخميس، عن تسجيل بعض حالات الإصابة بسلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا “يُعتقد أنها أكثر عدوى من المتحور دلتا”، بحسب ما نقلت رويترز.

ونقلت وكالة الإعلام عن كاميل خافيزوف، كبير الباحثين في هيئة حكومية، قوله إنه من المحتمل أن تنتشر السلالة إيه.واي.2.4 على نطاق واسع.

وقد يتسبب ذلك في ارتفاع الإصابات الجديدة بكوفيد-19 التي بلغت بالفعل مستويات قياسية في روسيا

ووافق الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع على إغلاق أماكن العمل لمدة أسبوع في بداية نوفمبر، بعد أن سجلت الوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء روسيا الأربعاء رقما قياسيا جديدا بلغ 1028 إلى جانب 34073 إصابة جديدة.

وتواجه روسيا منذ يونيو موجة وبائية، فشلت السلطات في كبحها، بسبب المتحورة دلتا السريعة الانتقال وبطء حملة التلقيح وضعف القيود الصحية المفروضة.

وعقب اجتماع حكومي مخصص للوباء، أعلن بوتين منح إجازة مدفوعة من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر للسكان في روسيا لمحاولة كبح الموجة المميتة من وباء كوفيد-19.

طرح الرئيس الروسي فكرة بدء فترة الإجازة أبكر أو إطالة مدّتها، على أن تتخذ كلّ منطقة القرار الذي يناسبها بحسب ما يقتضيه وضع تفشي الوباء.

وناشد أيضًا الروس غير المتعاونين أن يأخذوا اللقاح.

وقال “رجاءً، كونوا مسؤولين.



… لا توجد إلّا طريقتين للخروج من فترة (الوباء): إمّا أن نمرض وإمّا أن نتلقى اللقاح”.



ووصف نسبة التلقيح المنخفضة في روسيا بأنها “خطيرة”.

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