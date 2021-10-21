المفوضية تكشف موعد اعلان المصادقة على أسماء المرشحين الفائزين بالانتخابات

2021/10/21 | 12:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد جميل، الخميس، من الصعب إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات ، فيما كشف عن الموعد اعلان المصادقة على اسماء المرشحين الفائزين بمقاعد البرلمان.

وذكر جميل في تصريح لـ NRTعربية، ( 21 تشرين الاول 2021) إن،"مجلس المفوضين يصادق على نتائج الانتخابات بعد اكمال الهيئة القضائية مراجعة نتائج الطعون سواء كان بالرد او القبول".

واضاف أن، "الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات ترفع للهيئة القضائية وهي الي تبت بالموضوع وليست المفوضية"، لافتا إلى أنه "بعد اكمال هذه العملية، تعلن المفوضية الاسماء الفائزة بمقاعد البرلمان وترفعها الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها".

واضح جميل أن،"عملية المصادقة على اسماء المرشحين الفائزين تحتاج الى 30 يوما أو أكثر".

لافتا الى انه ،" لايمكن اعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات في جميع المحافظات، لكن اذا تم تشخيص خلل بمركز اقتراع او محطة فمن الممكن اعادة فرزها ".

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