افشال 3 تفجيرات في جنوب العراق.. والخلية تصدر بيانا

2021/10/21 | 12:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الامنية، الخميس، من افشال محاولة استهداف لارتال الدعم اللوجستي بثلاث عبوات في بابل.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (21 تشرين الاول 20219، انه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة بابل واثناء المسح الميداني المستمر من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بثلاث عبوات ناسفة".

واضاف البيان ان "عبوتين تم زرعهما على الطريق السريع قرب جسر صفر، والثالثة قرب جسر ١٣، حيث تم تفجير جميع العبوات موقعيا من قبل خبير المتفجرات".

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