الرافدين يعلن توزيع رواتب بعض وزارات ومؤسسات الدولة

2021/10/21 | 12:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إنه مستمر بالصرف (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد".

وأشار إلى أن "المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة".

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