 حوار مع التشكيلي السوري خالد الحجار: أغوار الروح في غرائبية لافتة

2021/10/21 | 12:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خالد الحجار الفنان التشكيلي السوري خالد الحجار ل(الزمان): اللوحة الحقيقية لا تحتاج إلى تفسير أجرى الحوار: – سليمان فارس الشوفي دمشق عندما تقف أمام لوحات التشكيلي السوري خالد الحجار ترى شخوصا غرائبية تحدق بك، عندها تستطيع أن تقرأ اللوحة دون أن تجهد نفسك بالتأويلات، لأن اللوحة الحقيقية ليست المعلقة […]

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